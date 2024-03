Ação da Polícia Civil, com apoio da PRF resgatou diversos animais - Divulgação / Polícia Civil

Ação da Polícia Civil, com apoio da PRF resgatou diversos animais Divulgação / Polícia Civil

Publicado 06/03/2024 10:48

Rio - A Polícia Civil prendeu onze pessoas e recuperou dezenas de aves em uma operação realizada nesta quarta-feira (6), contra uma quadrilha acusada de traficar animais silvestres em municípios da região Centro-Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a corporação, as investigações apontam que o grupo é responsável por abastecer feiras clandestinas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A ação está em andamento e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda segundo a Polícia Civil, os agentes cumprem ao todo 13 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão, nos municípios de Três Rios e Comendador Levy Gasparian.