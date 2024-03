Publicado 07/03/2024 01:30

Na manchete: morre estudante do Cefet atingido por bala perdida no Maracanã.

Padeiro é morto no Complexo da Maré. Ele foi atingido por bala perdida quando estava a caminho do trabalho.

Família acusa PM pela morte de jovem de 17 anos no Jacarezinho. O adolescente foi enterrado ontem.

Imposto de Renda 2024: Receita Federal divulga as regras para a entrega da declaração, que começa dia 15.



Saiba tudo sobre o projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo.

Operação contra três policiais civis que monitoravam juiz e seus parentes.

Campo Grande é o bairro da capital mais afetado pela dengue: são quase 11 mil casos.

No D: lutando contra câncer, Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, está internado em hospital na Barra.

No Ataque: com dois golaços de Júnior Santos, Fogão vence o Bragantino no Niltão (2 a 1) e está a um empate da vaga na fase de grupos da Libertadores.