Publicado 07/03/2024 01:00

Queda de popularidade de Lula liga sinal de alerta no governo. Em pesquisa Quaest, presidente atingiu pior avaliação desde início do mandato. Índice de aprovação caiu de 54% para 51%. Em ano de eleições municipais, números causam desconforto no Planalto.

Após o governo decidir retomar operações do BNDES no exterior, TCU aponta falta de norma adequada e recomenda correção de falhas que causaram prejuízos em antigas gestões petistas. Modalidade foi suspensa em 2016, em meio a escândalos de corrupção.