Michael Schumacher era natural da Paraíba e morava no Complexo da Maré - Reprodução

Michael Schumacher era natural da Paraíba e morava no Complexo da MaréReprodução

Publicado 06/03/2024 20:24

Rio - Michael Schumacher Domingos Cabral, de 29 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (6) após ser baleado no momento em que policiais militares faziam uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte. A vítima ia para o trabalho quando foi atingido por uma bala perdida.

Segundo familiares, o caso aconteceu por volta das 4h30. Michael, que trabalhava como padeiro, estava na rua quando um tiroteio começou e ele foi atingido. Moradores prestaram socorro e o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré, mas ele já chegou sem vida.

A vítima era natural da cidade de Mulungu, na Paraíba, e veio para o Rio ainda criança. O corpo segue no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, aguardando liberação.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados sobre a morte do homem após a entrada dele no IML. A corporação informou que colabora integralmente com os procedimentos e com a investigação da Polícia Civil.

Questionada, a Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Suspeito baleado em operação

A Polícia Militar realizou uma operação em comunidades do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (6), e prendeu um casal foragido da Justiça de Minas Gerais. Um suspeito foi baleado em um confronto com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Na Vila do João, os agentes prenderam Eduardo Lourenço Marques, de 30 anos, conhecido como Dudu, apontado como um dos chefes de uma facção criminosa mais procurados de Minas Gerais. Sua mulher, que também tinha mandado de prisão em aberto, foi detida junto com ele.

Em outro ponto da comunidade, um suspeito foi atingido na perna durante um confronto. O homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ele sendo colocado dentro de um blindado da PM. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Foram apreendidos na ação um fuzil, uma balança de precisão, dois telefones celulares, cadernos com anotações do tráfico de drogas e drogas. A ocorrência foi apresentada na 21ªDP (Bonsucesso).