Ação foi realizada por agentes da 59ªDP (Caxias) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/03/2024 20:42 | Atualizado 06/03/2024 21:02

Rio- Um adolescente acusado de esfaquear uma mulher grávida durante um assalto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi apreendido nesta quarta-feira (6).

A grávida, com 6 meses de gestação, sofreu golpes de faca na barriga, nádegas e costas. A mulher foi socorrida e levou 14 pontos, além de precisar de remédios de prevenção de parto prematuro.

A apreensão foi realizada por policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias). Os policiais identificaram o adolescente em pelo menos três assaltos ocorridos nas imediações do Caxias Shopping. Em dois deles, ele teria atacado as vítimas com uma faca, mesmo após lhe entregarem o celular.