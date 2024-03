Fachada da 5ª DP, Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (05). - Renan Areias/Agência O Dia

Fachada da 5ª DP, Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (05).Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 06/03/2024 19:42

Rio - Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam um homem de 25 anos acusado de agredir uma mulher e seu bebê de 6 meses durante um assalto. O agressor foi encontrado na Cidade de Deus, na Zona Oeste. As vítimas tiveram graves lesões e foram encaminhadas para um hospital.

De acordo com a polícia, o homem invadiu a casa da vítima e a agrediu com chutes no rosto até que ela ficasse desacordada. A filha da vítima, de 6 meses, foi agredida para que seu choro não alertasse os vizinhos.

Após investigações, os agentes identificaram e prenderam o homem, que já havia assaltado outras casas em Rio das Pedras, na Zona Oeste. Na delegacia, ele confessou o crime e informou que vendeu o celular da vítima por R$ 350 para comprar drogas.