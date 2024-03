Agentes penitenciários pedem melhorias para categoria durante protesto nesta quarta-feira (6) - Reprodução

Agentes penitenciários pedem melhorias para categoria durante protesto nesta quarta-feira (6)Reprodução

Publicado 06/03/2024 21:43

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio acatou, nesta quarta-feira (6), um recurso do Ministério Público do Rio (MPRJ) e determinou a suspensão do movimento realizado por policiais penais chamado de operação "Dentro da Lei, Cumpra-se Sem Improviso". Mais cedo, agentes penitenciários fizeram um protesto na entrada do Complexo Penitenciário de Gericinó , em Bangu, na Zona Oeste do Rio.