Nas imagens, o entregador levanta a camisa para mostrar que não estava armado - Reprodução

Publicado 06/03/2024 20:21

O entregador de aplicativo Nilton Ramon Barromeu de Oliveira, de 25 anos, teria sido baleado pelas costas pelo cabo da Polícia Militar Roy Martins Cavalcanti, de acordo com o depoimento de uma testemunha que presenciou a confusão, em Vila Valqueire, na Zona Oeste. A informação foi repassada pela irmã da vítima, Stefany de Oliveira. "Meu irmão tentou correr", afirmou.

Segundo o depoimento, prestado à investigadores da 28ª DP (Campinho), o policial só não disparou pela segunda vez porque a arma teria travado. O depoente também reforçou que em nenhum momento viu Nilton tentando desarmar o militar. As declarações contrariam a versão apresentada por Roy Martins, que alegou que atirou em Nilton "em legítima defesa" porque o entregador tentou sacar sua arma.

"Nilton tentou pegar a arma de Roy, que, para preservar sua vida, efetuou um disparo na perna esquerda de Nilton. Neste momento, Roy fez um torniquete na perna de Nilton e ligou para o 193 solicitando socorro", destaca o registro de ocorrência.



Após ser baleado, Nilton deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, onde segue internado. Segundo os familiares, o jovem teve leve melhora e conseguiu abrir os olhos e conversar com parentes que o acompanhavam, mas o quadro de saúde ainda é considerado grave