Operação fiscaliza ferro-velho em São GonçaloDivulgação / Detran.RJ

Publicado 06/03/2024 19:35

Rio – Um ferro-velho clandestino em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi fechado por policiais nesta quarta-feira (6). No local foram encontrados pelos agentes seis carros roubados, sendo dois veículos inteiros e peças já cortadas de outros quatro.

Um dos veículos havia sido roubado em 21 de fevereiro, em Niterói. Os dois carros foram levados para a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), enquanto as peças já cortadas foram enviadas para destruição.

O proprietário do local havia sido preso em flagrante nesta segunda-feira (4) após agentes da força-tarefa descobrirem três veículos com registro de furto e dois motores roubados, além de 88 carros e carcaças, em outro depósito dele no mesmo bairro. Ele é acusado de comandar o desmanche de veículos na região e é dono de mais ferros-velhos em Mutondo, São Gonçalo, que serão fiscalizados.