Polícia troca tiros com bandidos que haviam sequestrado uma van particular e conseguem fugir em Ramos, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20).Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 06/03/2024 18:24 | Atualizado 06/03/2024 18:26

Rio - Elton Moura da Silva, João Jacques Busnello, Diego da Silva Oliveira e George Damiany Sant'anna Carvalho. Todos agentes de segurança do Rio de Janeiro. Além de combaterem o crime, outro ponto em comum entre eles é: os quatro foram baleados numa tentativa de assalto em um intervalo de uma semana, entre 26 de fevereiro e 4 de março. George Damiany, sargento da Polícia Militar, foi o único que morreu. Os dados são da plataforma Fogo Cruzado.

Para além do quarteto, o policial rodoviário federal Marcos Mendes de Melo, de 51 anos, também levou um tiro ao reagir a um assalto, no dia 5 de janeiro.

Ao todo, conforme o levantamento, 14 agentes de segurança foram baleados só na região metropolitana do Rio de Janeiro neste ano, sendo que três morreram e 11 ficaram feridas. Em 2023, entre 1º de janeiro e 6 de março, 25 agentes de segurança foram baleados: 11 morreram.

Caso a caso

4 de março: De folga do serviço, o policial militar De folga do serviço, o policial militar Elton Moura da Silva foi surpreendido por um homem armado que tentava assaltar uma loja na Avenida Marechal Alencastro, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Após ser baleado, o PM foi socorrido pelo proprietário do estabelecimento e encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ele passou por uma cirurgia e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro de saúde é considerado estável.

4 de março: O coronel da Polícia Militar O coronel da Polícia Militar João Jacques Busnello foi baleado durante um assalto na Avenida 24 de Maio, Zona Norte da capital fluminense. Ele estava em uma moto quando foi abordado por dois homens em outra motocicleta, no Riachuelo. João Jacques foi atingido por dois tiros no peito e levado para o Hospital Pasteur, no Méier. Ele está no CTI, mas o estado de saúde é considerado estável.

1º de março: O policial penal O policial penal Diego da Silva Oliveira , de 41 anos, foi encontrado dentro de um carro na Rua Cerqueira Daltro, em Cascadura, na Zona Norte do Rio, após levar três tiros no braço durante um assalto. Ele foi resgatado e encaminhado para o Hospital Norte d’Or, em Cascadura. Não há informação sobre seu quadro de saúde atual ou se ele recebeu alta.

26 de fevereiro: O sargento da Polícia Militar O sargento da Polícia Militar George Damiany Sant'anna Carvalho foi morto com um tiro na cabeça ao reagir a um assalto na porta de sua casa, na Rua Irineu Correia, altura da Praça Dalva de Oliveira, em Irajá, Zona Norte. Ele chegou a trocar tiros com os bandidos. George passou por uma cirurgia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.