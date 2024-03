Centro do Rio passará por obras que mudarão o fluxo de veículos - Reprodução

Publicado 06/03/2024 17:23 | Atualizado 06/03/2024 17:47

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, na tarde desta quarta-feira (6), que o Centro do Rio passará por um conjunto de intervenções que mudará o trânsito de veículos. A Rua Uruguaiana, que a partir do dia 25 de março não será mais ponto de comércio ambulante autorizado pela prefeitura , está incluída no projeto.

Em postagem na rede social X, Paes disse que as obras que criarão um novo fluxo para o Centro começarão nesta quinta-feira (7). O prefeito explicou que os veículos que passam pela Avenida Rio Branco poderão entrar na Rua da Assembleia para pegar a Rua Uruguaiana, que servirá como uma conexão com a Avenida Presidente Vargas.

Amanhã daremos início a um conjunto de intervenções que vão criar um novo fluxo no Centro do Rio. Vindo pela AV Rio Branco os carros poderão virar à esquerda na rua da Assembleia e pegar a rua Uruguaiana (nesse trecho a rua da Assembleia vai operar em mão dupla). Isso permitirá… pic.twitter.com/5LSVeTZyEa — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 6, 2024

Paes ainda destacou que a Rua da Assembleia vai operar em mão dupla. De acordo com o prefeito, as obras necessárias para essas adaptações devem ser concluídas em 15 dias.

Rua Uruguaiana

No dia 28 de fevereiro, o prefeito do Rio anunciou o impedimento da instalação de barracas ou quaisquer outros pontos de comércio nas calçadas da Rua Uruguaiana, no Centro. A decisão foi tomada juntamente com o governador Cláudio Castro.

Segundo Paes, a determinação começa a valer a partir do dia 25 deste mês. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou, há no local uma cobrança de taxa no valor de R$ 100 , feita por semana aos camelôs, para que possam usar o espaço público para trabalhar. O secretário Brenno Carnevale afirmou que as ações são semelhantes aos mecanismos usados pelas milícias.

A região é investigada como ponto de venda de mercadorias roubadas, especialmente celulares. Segundo relatório da Seop, depois de denúncias sobre as cobranças de taxa, foi constatado que além de autorizar a colocação de mercadorias no solo, pessoas que se colocam como responsáveis pela região entre a Rua Buenos Aires e a Rua Sete de Setembro definem o local e os produtos a serem comercializados. Fora isso, eles também garantem a vigilância dos ambulantes.



"Existem pessoas ali que se intitulam donos do chão, verdadeiros milicianos do asfalto, que a gente vai combater com inteligência, estratégia, prevenção e com exercício de autoridade [...] Vamos fazer fiscalizações, com reuniões com as polícias Civil, Militar e o MPRJ para o êxito dessa missão. Temos outras irregularidades daquela rua pelo próprio comércio formal e vamos combater, sempre com foco em ordenamento urbano e combate às milícias do asfalto que fazem cobranças indevidas para o uso do espaço público, que tem um único dono, a Prefeitura", disse Brenno Carnevale.

O secretário reforçou ainda que relatórios de inteligência comprovaram a venda de mercadoria ilegal, produto de roubo e furto. O documento esclarece a existência de um mercado irregular na Uruguaiana, dando conta da comercialização de aparelhos celulares com origem duvidosa e ilícita.

Contudo, movimentos ligados a camelôs repudiaram a decisão e afirmaram que a retirada dos ambulantes do local não resolve a criminalidade. Ao contrário, o Movimento Unido dos Camelôs (Muca-RJ) e o Fórum Popular de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro destacaram que a ação é uma forma de criminalizar e perseguir a classe dos camelôs na cidade.

"É lamentável que a gestão municipal opte por estigmatizar todos os camelôs da região, sem distinção e numa promoção que visa marginalizar a categoria na totalidade. Ao invés de promover a exclusão e marginalização desses trabalhadores, acreditamos que as autoridades deveriam buscar soluções mais inclusivas e que atendam às necessidades de todos os envolvidos. A simples remoção dos camelôs acusados de irregularidades não resolve o problema subjacente e apenas transfere essa situação para outras áreas, sem oferecer alternativas viáveis para esses trabalhadores", informou o Muca-RJ por meio de um comunicado.