Na ação, foram apreendidas drogas, uma pistola e dois rádios - Reprodução/PMERJ

Publicado 06/03/2024 22:52 | Atualizado 06/03/2024 22:52

Rio- Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar trocaram tiros com bandidos na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, ao acessarem a comunidade, os agentes foram atacados com disparos e reagiram.

Em seguida, os militares detiveram três suspeitos. Na ação, foram apreendidos 880 pinos de cocaína, 298 trouxinhas de maconha, 380 pedras de crack, uma pistola e dois rádios.

Durante a manhã, o 14ºBPM também atuou em uma operação na Vila Kennedy. Questionada, a PM não deu informações sobre feridos na troca de tiros.