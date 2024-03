Sérgio Cabral está ativo nas redes sociais, mostrando sua rotina - Reprodução / Instagram

Publicado 06/03/2024 20:56 | Atualizado 06/03/2024 20:58

Rio - O Tribunal Federal da 2ª Região (TRF-2) anulou três condenações da Operação Lava-jato do Rio contra o ex-governador Sérgio Cabral. As sentenças haviam sido proferidas pelo juiz federal Marcelo Bretas, afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça enquanto é investigado por desvio de conduta no julgamento.