Agente é lotado no 39º BPM (Belford Roxo)Reprodução

Publicado 05/03/2024 11:36 | Atualizado 05/03/2024 11:39

Rio - Um policial militar de folga foi baleado, na noite desta segunda-feira (4), durante um assalto a uma loja na Avenida Marechal Alencastro, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, os criminosos entraram no estabelecimento, anunciaram o assalto e atiraram contra Elton Moura da Silva, que é lotado no 39º BPM (Belford Roxo).



O agente foi socorrido pelo proprietário da loja e encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Elton passou por cirurgia e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro do policial é considerado estável.



A Polícia Militar informou que os suspeitos fugiram e a ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo). Procurada, a Polícia Civil não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.

Casos recentes

coronel da Polícia Militar, João Jacques Busnello, foi baleado durante um assalto na Avenida 24 de Maio, Zona Norte do Rio. Busnello foi atingido com dois tiros no tórax, sendo socorrido e levado para o CTI do Hospital Pasteur, no Méier. O estado de saúde dele é considerado estável. A PM informou que o policiamento foi intensificado na região e ações de varredura estão sendo feitas à procura dos criminosos envolvidos. A moto foi recuperada. Nesta segunda-feira (4), odurante um assalto na Avenida 24 de Maio, Zona Norte do Rio. Busnello foi atingido com dois tiros no tórax, sendo socorrido e levado para o CTI do Hospital Pasteur, no Méier. O estado de saúde dele é considerado estável. A PM informou que o policiamento foi intensificado na região e ações de varredura estão sendo feitas à procura dos criminosos envolvidos. A moto foi recuperada.

policial militar de folga foi baleado ao entrar por engano no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A PM realizou uma operação emergencial para resgatar o agente. De acordo com a corporação, Luciano Campos de Azevedo estava em sua motocicleta nas proximidades do Cemitério do Cacuia, quando o aplicativo de GPS direcionou o caminho pelo interior da comunidade. Criminosos atiraram contra a vítima, que foi atingida no abdômen. O agente foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Evandro Freire, na mesma região. Três dias antes, umno Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A PM realizou uma operação emergencial para resgatar o agente. De acordo com a corporação, Luciano Campos de Azevedo estava em sua motocicleta nas proximidades do Cemitério do Cacuia, quando o aplicativo de GPS direcionou o caminho pelo interior da comunidade. Criminosos atiraram contra a vítima, que foi atingida no abdômen. O agente foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Evandro Freire, na mesma região.

argento da PM George Damiany San’tanna Carvalho, de 47 anos, que foi baleado durante uma tentativa de assalto em Irajá, Zona Norte, morreu horas após ser socorrido para unidade de saúde. De acordo com a Polícia Militar, o policial ferido na cabeça passou por uma cirurgia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. No último dia 26, o sem Irajá, Zona Norte, morreu horas após ser socorrido para unidade de saúde. De acordo com a Polícia Militar, o policial ferido na cabeça passou por uma cirurgia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

A tentativa de assalto sofrida por ele aconteceu na Rua Irineu Correia, na altura da Praça Dalva de Oliveira. Segundo testemunhas, dois homens em uma moto tentaram assaltar o PM, por volta das 13h. O militar reagiu e os bandidos, então, dispararam e fugiram do local.