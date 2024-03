Homem foi preso por agentes da 17ª DP (São Cristóvão) - Reprodução

Homem foi preso por agentes da 17ª DP (São Cristóvão)

Publicado 06/03/2024 18:12

Rio - Afonso Marcos Oliveira Barbosa da Silva, apontado como responsável por clonar carros roubados para a milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (5), em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Ele foi encontrado com três veículos produtos de roubo no condomínio onde mora.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 17ª DP (São Cristóvão) realizaram um cruzamento de dados no Setor de Inteligência e Busca Eletrônica da delegacia e identificaram que o criminoso morava em um condomínio na Estrada Santa Efigênia.

Os policiais foram até o local e receberam a informação de porteiros e vizinhos que o suspeito gerava uma grande rotatividade de carros. O homem, de acordo com a investigação, tinha como objetivo clonar diversos veículos e usava o condomínio para guardar os automóveis.

Testemunhas relataram aos agentes que viram, nesta terça-feira (5), Afonso manobrar três carros sendo um Honda Civic branco, um Jeep Renegade azul e um Fiat Fastback cinza. Depois de encontrarem os veículos, a equipe constatou que o Civic foi roubado na região de atuação da 28ª DP (Praça Seca). Os outros dois carros também são produtos de roubos, que foram roubados na área da 29ª DP (Madureira).



Ainda de acordo com a Civil, Afonso confessou a receptação de carros e disse que recebia encomendas de milicianos do grupo de Zinho para realizar a clonagem de veículos que, posteriormente, seriam vendidos. O homem tinha a chave dos três carros apreendidos durante a ação e informou que todo o material utilizado para a clonagem estava em sua casa.

Todo o material e os três carros foram levados para a 17ª DP. A investigação segue em andamento para identificar os autores dos roubos.