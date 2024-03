Normalização do abastecimento está prevista para até o final da noite desta quarta (6) - Divulgação

Normalização do abastecimento está prevista para até o final da noite desta quarta (6) Divulgação

Publicado 06/03/2024 17:12 | Atualizado 06/03/2024 17:18

Rio - O abastecimento de água tratada na Pavuna, Zona Norte do Rio, e em partes dos municípios de Mesquita e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi suspenso, na manhã desta quarta (6), para a realização de um reparo emergencial na rede de distribuição da Pavuna. A Águas do Rio informou que a normalização do fornecimento está prevista para até o fim da noite.



Em Mesquita, as regiões afetadas foram o BNH, Rocha Sobrinho e Banco de Areia. Já em São João de Meriti, o fornecimento de água foi suspenso em partes de Agostinho Porto, Centro, Jardim Meriti, Vilar dos Teles além dos bairros Engenheiro Belford, Parque Araruama, São Matheus, Tomazinho, Vila Tiradentes, Vila Rosali e Venda Velha



A concessionária orienta os consumidores a reservarem a água de cisternas e caixas d'água para atividades prioritárias. Assim que o serviço for concluído, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.