Cartaz publicado na redes sociais do DCE lamentando a morte de MatheusReprodução / @dcecefetrj

Publicado 06/03/2024 16:07

Rio - O estudante Matheus Cardoso Martins Passos morreu, nesta terça-feira (5), após ser atingido por um tiro no tórax durante um confronto entre policiais e bandidos nos arredores do Maracanã , na Zona Norte do Rio. Matheus estudava no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) e estava em um bar com o amigo Henrique Roberto, quando foram atingidos, no dia 22 de fevereiro.

Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde Matheus passou por uma cirurgia no dia seguinte ao ocorrido. O estudante, no entanto, não resistiu e morreu quase duas semanas depois. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o amigo já recebeu alta.

Na ocasião, segundo informações da PM, o confronto começou depois que militares do 6º BPM (Tijuca) decidiram abordar um carro e uma moto com ocupantes "em atitude suspeita", na Rua General Canabarro, onde fica a instituição. Os criminosos reagiram atirando nos agentes, que precisaram revidar.

A morte de Matheus também foi confirmada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) do Cefet, que divulgou nota lamentando a perda do estudante do técnico subsequente de administração.

O Cefet também se pronunciou sobre o falecimento. Matheus era aluno do curso técnico subsequente em Administração da Unidade Maracanã. "A Direção-Geral lamenta profundamente esta fatalidade e, neste momento de perda e dor, transmite os mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares, amigos e colegas", disse o órgão.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do jovem.

Confira a nota do DCE do Cefet

"É com profundo pesar e tristeza que o DCE do CEFET/RJ vem por meio dessa nota comunicar a todos os estudantes e funcionários, o falecimento do aluno Matheus Cardoso Martins Passos, que foi baleado durante uma perseguição policial nos arredores da instituição, no dia 22/02, enquanto voltava da sua aula.

Matheus era estudante do técnico subsequente de Administração, que assim como todo nós, tinha sonhos, vontade de se formar e se tornar um profissional competente. Não conseguimos mensurar a dor de toda sua família e amigos, que acompanharam sua linda trajetória.

A vida dos jovens do Rio de Janeiro segue sendo interrompida. É um absurdo que o CEFET e o governo do estado não consigam garantir a nossa segurança, nos tirando o direito de ir e vir da nossa universidade. Exigimos justiça pela vida de Matheus e de todos os outros estudantes que perderam sua vida em decorrência da violência no nosso estado. Não podemos descansar enquanto isso for uma realidade! É cada vez mais evidente que os os estudantes, em especial os negros e periféricos, estão em constante estado de insegurança.

O DCE está em contato com os familiares e se coloca presente para ajudar a família de Matheus no que for preciso. Juntos somos mais fortes!

MATHEUS PRESENTE!"