Parque Rita Lee está em construção dentro do Parque Olímpico da Barra da Tijuca - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 06/03/2024 17:17 | Atualizado 06/03/2024 17:23

Rio - O município do Rio de Janeiro é um dos finalistas da AIPH World Green City Awards 2024, premiação internacional que reúne diversas cidades de todo o mundo que desenvolvem ações relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade urbana.

A honraria, concedida pela Associação Internacional de Produtores Hortícolas (AIPH), reuniu 21 projetos relevantes, distribuídos em sete categorias, e o Parque Rita Lee , em construção no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, está entre os concorrentes na categoria 'Viver Verde para Infraestrutura Urbana e Habitabilidade' (Living Green for Urban Infrastructure and Liveability), juntamente com iniciativas de Baia Mare (Romênia) e São Paulo.Os finalistas, de países como China, Arábia Saudita, México, Alemanha, Estados Unidos e Austrália, foram selecionados por um grupo técnico de 28 membros. Além da categoria Viver Verde para Infraestrutura Urbana e Habitabilidade, foram selecionados projetos nas áreas de Viver Verde para a Biodiversidade e Restauração de Ecossistemas Urbanos, Viver Verde para as Mudanças Climáticas, Viver de forma verde para a saúde e o bem-estar, Viver Verde para a Água, Viver Verde para a Coesão Social e Comunidades Inclusivas e Viver Verde para Agricultura Urbana e Sistemas Alimentares.A lista dos finalistas será entregue a um júri mundial, que escolherá os sete vencedores. A premiação vai ocorrer em um jantar de gala, no dia 25 de setembro deste ano, durante o Future Green City World Congress, em Utrecht, na Holanda.Além de Rio e São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte também são finalistas.As obras de construção do Parque Rita Lee começaram em fevereiro de 2023. Segundo a Prefeitura, será uma área de 36 mil metros quadrados, transformada em parque público natural. O local já foi palco dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e de edições do Rock in Rio.O espaço terá um bosque com mais de 900 árvores e 16 mil arbustos, quadras esportivas, praças, pista de skate, praça molhada e pisos coloridos. Haverá ainda novos mobiliários urbanos, como mesas e cadeiras, brinquedos infantis, aparelhos de ginástica e bicicletários.