Unidade recebeu trator exclusivo para coleta em relevo íngreme - Divulgação/Comlurb

Publicado 06/03/2024 16:51

Rio - Foi inaugurado o primeiro ecoponto da Comlurb para atender Pavão/Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (6). Instalado na Estrada do Cantagalo 80, o ecoponto ocupa um espaço que, por mais de 30 anos, foi ponto crítico de descarte irregular de lixo. Também foi recebido um trator exclusivo para coleta domiciliar em comunidades e atuação em topografia com relevo íngreme como becos e vielas estreitas.



A nova unidade conta com uma caixa compactadora para receber lixo domiciliar e outra para entulho, galhos e pertences sem utilidade. O local vai funcionar diariamente das 6h às 18h. A inauguração contou com a presença do grupo Chegando de Surpresa, composto por garis que usam a música em campanhas de conscientização.

Inauguração contou com a presença do grupo Chegando de Surpresa Divulgação/Comlurb

Segundo a Comlurb, o trator vai tornar a coleta mais ágil e eficiente, sendo feita porta a porta e em dois turnos, o que muitas vezes não era possível com outros tipos de veículos.



Este é o quinto ecoponto de 2024. Em 2023 foram inauguradas 25 novas unidades. Os locais escolhidos são especialmente comunidades e regiões que registram mais áreas críticas de descarte irregular. O objetivo dos ecopontos é ajudar na separação correta dos resíduos e no controle de vetores.