Trecho da Avenida Brasil, na altura do bairro de Ramos - Reprodução / Google Maps

Trecho da Avenida Brasil, na altura do bairro de RamosReprodução / Google Maps

Publicado 06/03/2024 15:29 | Atualizado 06/03/2024 16:05

Rio – Um motociclista de 27 anos foi flagrado dirigindo na faixa exclusiva do BRT, com lacre e fita isolante na placa do veículo, na manhã desta quarta-feira (6), na Avenida Brasil, altura da estação Baixa do Sapateiro, em Ramos, na Zona Norte. A ação foi realizada por guardas municipais. A moto foi apreendida e levada com o condutor para a 21ª DP (Higienópolis). O condutor foi multado em R$ 297,47

Desde 2023 até esta terça-feira (5), foram aplicadas mais de 970 multas por invasão à pista do BRT. Ações de patrulhamento da Guarda Municipal com motos e drones têm sido intensificadas.