Epidemia de dengue atinge o RioAgência Brasil

Publicado 06/03/2024 15:29 | Atualizado 06/03/2024 15:32

Rio - A cidade do Rio de Janeiro já registrou em 2024 duas mortes e 52.865 casos de dengue, sendo que 1.397 notificações foram feitas somente nas últimas 24 horas . Para se ter uma ideia da expressividade dos números, em 2023 foram contabilizados "apenas" 22.754 ocorrências no município. Significa que, com 300 dias a menos, a taxa de incidência do mosquito Aedes aegypti é 132% maior em relação ao ano passado.

A incidência é de 836,41 casos para cada 100 mil habitantes. A faixa etária mais atingida na capital é a dos 20 aos 29 anos, que soma 12.458 ocorrências. Destes, 6.975 são mulheres. Entre crianças de zero a quatro anos, são 2.085 casos prováveis. O sorotipo mais comum é o denominado Denv-1, com quase 71%.

De acordo com o painel de monitoramento das Arboviroses, o bairro de Campo Grande, na Zona Oeste, é o grande foco da doença, com quase 11 mil casos notificados (274 notificações para cada 100 mil habitantes). A área programática 3.1 (Penha, Ramos e Ilha do Governador) também registrou uma alta da dengue, com mais de seis mil casos.

Outras áreas mais afetadas são Madureira/Irajá (5.593), Santa Cruz (4.619), Barra/Jacarepaguá (4.532), Bangu (4.363) Méier/Inhaúma (3.920), Centro (3.707) e Tijuca (2.684). A Zona Sul registrou 3.267 casos até então.

Os quase 53 mil infectados também já bateram a marca alcançada por todo o estado em 2023, que chegou a 51.468. Em 2024, com a epidemia decretada, já são 96.644 casos nos 92 municípios do Rio.

Epidemia e vacina

A epidemia de dengue foi decretada no dia 21 de fevereiro no Estado do Rio. O número de casos registrados, à época, era de 20 vezes acima do esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Antes disso, no início de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes determinou estado de emergência de saúde pública também por conta dos números de contaminados.

Para evitar a proliferação do mosquito, é altamente recomendado evitar água parada em recipientes, como vasos de planta, pneus velhos, piscinas, garrafas, entre outros; limpar lixeiras, ralos, bebedouros de animais e objetos que possam acumular água; não despejar lixo irregularmente em terrenos baldios ou em outros locais inadequados.

A principal forma de prevenir é com a vacinação. Por enquanto, o público-alvo da campanha são crianças de 10 a 14 anos. A capital fluminense também está vacinando adultos de forma pioneira, na região de Guaratiba, que tem forte histórico de incidência de dengue em epidemias passadas e também neste ano, por meio de sorteio.