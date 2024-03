Buraco na Rua Bartolomeu Portela, onde Hermínio Bello de Carvalho tropeçou - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 06/03/2024 17:49 | Atualizado 06/03/2024 21:08

Rio - Em diferentes pontos do Rio, é fácil encontrar um carioca insatisfeito com as condições das calçadas de pedras portuguesas, uma marca registrada da cidade. A má conservação é um obstáculo diário por conta dos buracos que se tornam verdadeiras armadilhas para população. Com isso, os acidentes se tornam comuns e podem ser graves.

Na Tijuca, na Zona Norte, a dentista Andrea Cláudia Cavalcante, de 52 anos, sofreu uma queda enquanto se encaminhava ao local de trabalho.

"Tropecei em um buraco na Rua Henry Ford, rolei, dei algumas voltas na rua até cair feio mesmo. Fui amparada por algumas pessoas no momento, me levantei e fui para o trabalho, achando que fosse uma coisa boba. Só depois vi que tinha tido uma queda séria, fiquei com vários hematomas, com dores que me custaram bastante cuidado. Ninguém vê isso, ninguém dá assistência para a gente. Andando pela Tijuca, vejo que tem muitos buracos, vários idosos se acidentam. Me deparo até com cenas que, de repente, tenho que socorrer alguém do meu lado", explicou Andrea.

Os buracos são problemas que vão além dos pedestres. O estudante Gabriel Cunha, de 23 anos, passou por um problema enquanto andava de bicicleta na ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões-postais da cidade. Ele contou que, como estava de escuro, foi surpreendido por um desnível com profundidade de aproximadamente 20 centímetros.

"Foi uma situação bastante desagradável, na verdade. Voltando do trabalho de bicicleta, ao passar pela ciclovia próxima ao Lagoon, acabei por encontrar um buraco enorme bem no meio da pista, que estourou meu pneu traseiro. Foi um contratempo e tanto, além do risco de ter me machucado, ainda tive que carregar a bicicleta até em casa e pagar o conserto do pneu. É frustrante ver uma ciclovia em uma área tão movimentada e relativamente nova em um estado de conservação tão precário", lamentou.

DIA esteve na rua onde aconteceu o acidente na tarde desta quarta-feira (6) e encontrou alguns buracos. No início desta semana, o poeta e compositor Hermínio Bello de Carvalho, de 88 anos, publicou que feriu um dos olhos e lesionou a coluna ao tropeçar em pedras portuguesas soltas próximo à sua casa em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Oesteve na rua onde aconteceu o acidente na tarde desta quarta-feira (6) e encontrou alguns buracos.

Dona de um salão de beleza na rua, Noca mora há 40 anos no local, período em que manteve seu estabelecimento. Ela explicou que as condições da calçada são ruins e já presenciou outros acidentes.

"A calçada é péssima, muito buraco, muito mal conservada... A rua também é cheia de árvore longas, que tem muitas raízes embaixo. Fica até difícil de consertar. Já tiveram outros acidentes aqui na rua, não é o primeiro e nem o segundo. Há um mês atrás, caiu uma senhora também aqui na rua. Sangrou muito, ficou quarenta minutos no chão", disse.

O que diz a Seconserva?

Em nota, a Secretaria Municipal de Conservação lamentou o ocorrido e informou que fará uma vistoria na rua para tomar providências cabíveis. Contudo, a pasta esclareceu que, por lei, a responsabilidade pela manutenção e pelo conserto da calçada é do proprietário, inquilino, condomínio ou estabelecimento comercial.

"Cabe à Seconserva executar os reparos em calçadas que ficam diante de prédios públicos, na orla ou no entorno de áreas de uso comum, como praças e parques", comunicou.

Ainda de acordo com a secretaria, equipes realizam, regularmente, fiscalização e manutenção de calçadas em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro. Em caso de dúvida ou solicitação, o cidadão deve ligar para o número 1746, canal entre a prefeitura e a população.