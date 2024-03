Leandro Machado foi preso nesta terça-feira (5) por suspeita de participação em morte de advogado - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 06/03/2024 19:09 | Atualizado 06/03/2024 19:10

A juíza Ariadne Villela Lopes analisou a legalidade do mandado de prisão temporária que constava contra o agente. A magistrada entendeu que toda a prisão foi realizada sem irregularidades.

Leandro se entregou na sede da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) nesta terça-feira (5) após ter a prisão decretada pela Justiça. O PM é apontado como responsável pela logística do assassinato. Os veículos usados para o monitoramento e pelo criminoso que realizou o disparo teria sido entregue aos suspeitos pelo policial, segundo a investigação. O agente, inclusive, já foi investigado e preso pela prática de homicídio, e por integrar um grupo paramilitar com atuação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O PM, que era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), estava afastado das ruas devido a outro inquérito policial. Leandro é investigado por uma suposta ligação com Vinícius Pereira Drumond, filho do falecido contraventor Luizinho Drumond, que controlava o jogo do bicho na Zona Leopoldina, e por fazer parte de uma organização criminosa responsável por execuções no Rio.

Defesa alega inocência

Nesta terça-feira (5), ainda na sede da DHC, o advogado Diogo Macruz alegou que Leandro não participou do homicídio de Rodrigo Crespo e que o motivo para o aluguel dos carros utilizados pelos responsáveis do assassinado não era de seu conhecimento.

"A prisão do Leandro hoje não tem a ver com o processo. Ele sublocava os carros. Essa sublocação que fez com que ele viesse parar aqui, justamente porque, aparentemente, alguém que cometeu esse crime cruel utilizou-se de um desses veículos. Mas o Leandro, em si, não tem relação com o processo, com a morte do colega advogado", disse.

De acordo com Diogo, Leandro alugava carros para pessoas trabalharem. A maioria dos locatários os utilizava para serviços de aplicativo de transporte.

"É uma sublocação. Ele se aproveitou da questão de 'vou ganhar um dinheiro' e sublocava os carros que, para ele, eram alugados, mas ele não tinha um domínio do que as pessoas que alugavam esses carros poderiam fazer, e não, ele não fazia a menor ideia do que aconteceu, ele não está envolvido nesse crime", afirmou.

A defesa também discorda do outro inquérito policial e afirma que não há qualquer indício de relação entre o seu cliente e Vinícius Pereira Drumond, que teria contato constante com o dono da locadora.

"Isso não se manteve no depoimento, pois não ficou provado essa ligação do Drumond com o meu cliente. Pelo contrário, o meu cliente já falou que não sabe sequer qual é a casa, nunca nem veio aos condomínios daqui, caso o Drummond more nessa região. Ele não conhece o Drummond. Também não tem relação com o jogo do bicho. O PM é só isso: policial militar e pai de família", garante.

Outras prisões

Ainda nesta terça-feira (5), outros dois suspeitos de envolvimento no homicídio do advogado foram presos. Eduardo Sobreira Moraes Cezar Daniel Mondego de Souza seriam responsáveis pelo monitoramento da vítima dias antes da morte e na data do crime. O carro utilizado por Moraes - similar ao veículo do executor - teria sido entregue por Leandro.

Ambos chegaram a ser nomeados a um cargo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Eduardo iria trabalhar como assistente no Departamento de Patrimônio da Casa, assumindo o posto no lugar de Cezar, que foi exonerado na última sexta-feira (1º).

De acordo com o Portal da Transparência da Alerj, Cezar recebia remuneração de R$ 2.029,37. Com a exoneração, o valor seria pago, então, para Eduardo. Questionada, a Alerj disse que assim que tomou conhecimento sobre o caso, e antes mesmo de ter sido realizada a posse, o órgão tornou o ato de nomeação de Eduardo sem efeito em publicação no Diário Oficial.

A audiência de custódia de Cezar está marcada para esta quinta-feira (7). Ainda não há data para a de Eduardo.

Relembre o caso

O homicídio aconteceu em frente ao escritório onde o advogado era sócio fundador, na calçada do prédio da OAB-RJ. De acordo com imagens de câmeras de segurança, um carro branco se aproximou da vítima às 17h16 da última segunda-feira (26). Em ação que durou cerca de 14 segundos, um homem encapuzado deixou o veículo e efetuou diversos disparos contra Rodrigo.



Antes de atirar, o homem ainda chamou o advogado pelo nome. Ainda segundo a DHC, a atitude demonstra, inicialmente, que o executor queria ter certeza de que estava abordando o alvo certo. O advogado foi baleado duas vezes quando estava de pé e outras dez após cair. Rodrigo estava lanchando com o sobrinho no momento em que foi surpreendido pelo criminoso.

O advogado foi enterrado no início da tarde da última quarta-feira (28), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio.