PM Leandro Machado se entregou na DHC acompanhado do advogado - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 05/03/2024 10:52 | Atualizado 05/03/2024 11:10

morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, se entregou à polícia nesta terça-feira (5). O agente foi à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, Zona Oeste, acompanhado do advogado. Mais cedo, o terceiro suspeito identificado, Cezar Daniel Mondego de Souza, foi preso. Eduardo Sobreira Moraes segue foragido. Rio - O policial militar Leandro Machado da Silva, suspeito de envolvimento na, se entregou à polícia nesta terça-feira (5). O agente foi à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, Zona Oeste, acompanhado do advogado. Mais cedo, o terceiro suspeito identificado,. Eduardo Sobreira Moraes segue foragido.

Segundo as investigações da Delegacia Homicídios da Capital (DHC), Eduardo e Cezar vigiaram a vítima nos dias que antecederam o crime, e também no dia da morte, na parte da manhã até o início da tarde, utilizando um veículo VW/GOL branco, similar ao dos executores.

PM Leandro Machado, responsável por coordenar toda a logística do crime. O policial, inclusive, já foi investigado e preso pela prática de homicídio, e por integrar grupo paramilitar com atuação em Duque de Caxias. O agente, que está afastado das ruas por responder a outro inquérito policial, ainda teria ligação com Vinícius Pereira Drumond, filho do falecido contraventor Luizinho Drumond, que controlava o jogo do bicho na Zona Leopoldina. Ele também é investigado por fazer parte de uma organização criminosa responsável por execuções no Rio. O veículo foi entregue a Eduardo pelo, responsável por coordenar toda a logística do crime. O policial, inclusive, já foi investigado e preso pela prática de homicídio, e por integrar grupo paramilitar com atuação em Duque de Caxias. O agente, que está afastado das ruas por responder a outro inquérito policial, aindafilho do falecido contraventor Luizinho Drumond, que controlava o jogo do bicho na Zona Leopoldina. Ele também é investigado por fazer parte de uma organização criminosa responsável por execuções no Rio.

A polícia continua as investigações para tentar identificar outros envolvidos e a motivação da execução do advogado no Centro do Rio.



Relembre o caso

O crime aconteceu em frente ao escritório onde o advogado era sócio fundador, na calçada do prédio da OAB-RJ. De acordo com imagens de câmeras de segurança, um carro branco se aproximou da vítima às 17h16 da última segunda-feira (26). Em ação que durou cerca de 14 segundos, um homem encapuzado deixou o veículo e efetuou diversos disparos contra Rodrigo.



Antes de atirar, o homem ainda chamou o advogado pelo nome. Ainda segundo a DHC, a atitude demonstra, inicialmente, que o executor queria ter certeza de que estava abordando o alvo certo. O advogado foi baleado duas vezes quando estava de pé e outras dez após cair. Rodrigo estava lanchando com o sobrinho no momento em que foi surpreendido pelo criminoso



Rodrigo foi enterrado no início da tarde de quarta-feira (28), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. A despedida foi marcada pelo silêncio e tristeza de familiares e amigos, que não quiseram comentar o caso.

Quem era a vítima?

Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) desde novembro de 2011, Rodrigo Crespo fazia parte da Comissão de Direito Processual Civil. Também era sócio fundador do Marinho & Lima Advogados, tinha experiência em Direito Civil Empresarial com ênfase em Contratos e Direito Processual Civil. Ele se formou em 2005 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e tinha pós-graduação em Direito Civil Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Conforme consta no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Rodrigo estava à frente das defesas de processos por posse, aquisição de bens materiais, indenização por bens materiais e confissão de dívidas. O advogado também atuou contra Glaidson Acácio dos Santos, o 'Faraó dos Bitcoins', em um processo que correu entre 2022 e 2023 na 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, Zona Oeste. O inquérito foi arquivado porque o homem que processou Glaidson deixou de se manifestar à Justiça após não conseguir a gratuidade no processo.