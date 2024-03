Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN) - Márcio Leandro / Detran.RJ

Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN)Márcio Leandro / Detran.RJ

Publicado 06/03/2024 19:38

Rio – Pessoas de até 40 anos podem solicitar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que tem o CPF como único número de identificação . O novo documento, emitido pelo Detran.RJ, tem como objetivo dificultar fraudes e é válido em todo o território nacional. Ele vem sendo liberado em etapas no estado do Rio desde janeiro do ano passado.

Para pedir o novo documento, o cidadão precisa apresentar a certidão original de nascimento ou casamento e o documento de inscrição no CPF. Quem não tiver o CPF pode fazer a inscrição pelo site da Receita Federal ou em unidades conveniadas, como o Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica Federal e cartórios de Registro Civil. A primeira via da CIN é isenta de taxas ou pagamento de Duda.

A nova identidade possui um QR Code que possibilita ver se o documento é autêntico, foi furtado, clonado ou extraviado. Ele também possui um código internacional chamado MRZ, utilizado em passaporte e que facilita o uso da identidade para viagens, lido em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros.

Segundo o decreto federal que instituiu a CIN, o documento anterior será válido no Brasil até 28 de fevereiro de 2032. Pessoas com 60 anos ou mais poderão não mudar o documento.

"É muito importante para o Detran.RJ ampliar a oferta deste documento. A CIN evita a duplicidade de registros e dificulta fraudes. Hoje, a pessoa pode tirar um RG diferente em cada estado da federação. Com essa carteira, isso vai acabar", afirma o presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz.

A CIN também está disponível no formato digital desde agosto do ano passado, pelo aplicativo Gov.br, e pode ser baixada após a emissão do documento impresso.