Na Maré, um fuzil foi apreendidoDivulgação

Publicado 06/03/2024 07:10 | Atualizado 06/03/2024 08:29

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação em comunidades do Complexo da Maré, na manhã desta quarta-feira (6). Na Vila do João, os agentes prenderam um dos chefes de facção criminosa mais procurado do estado de Minas Gerais e sua mulher, ambos com mandados de prisão em aberto. Ainda na ação, um homem foi baleado. A corporação atua também em outras localidades da Zona Oeste, onde mais tiroteios foram registrados.

Na Maré, o suspeito foi atingido na perna durante um confronto com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Na ação, um fuzil foi apreendido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ele sendo colocado dentro de um blindado da PM.

PMs colocando um rapaz baleado dentro do caveirão, Durante operação na maré. pic.twitter.com/eO1sUspjyh — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) March 6, 2024

Na Vila dos Pinheiros, moradores também registraram uma intensa troca de tiros. Ambas as comunidades são dominadas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Operações na Zona Oeste

Outro alvo da ação da PM nesta quarta (6) é a Cidade de Deus, na Zona Oeste, onde barricadas são incendiadas. Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) atuam na região. As ações visam reprimir a facção criminosa que está diretamente ligada às disputas territoriais e conflitos armados em diferentes pontos do Rio.

Já na Vila Aliança e Vila Kennedy, um intenso tiroteio é registrado por moradores. Equipes do 14º BPM (Bangu) atuam no local.



Clínicas fechadas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na região da Cidade de Deus, as clínicas da família Lourival Francisco de Oliveira e José Neves acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento na manhã desta quarta-feira (06). Já o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Na região da Maré, as clínicas da família Adib Jatene e Augusto Boal, e o Centro Municipal de Saúde Vila do João também suspenderam o funcionamento.