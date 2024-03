Os presos foram levados para a 62ª DP (Imbariê), onde ficarão à disposição da Justiça - Divulgação / PCERJ

Publicado 06/03/2024 09:34 | Atualizado 06/03/2024 09:37

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da 62ª DP (Imbariê) prenderam, na manhã desta quarta-feira (6), três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos e sequestros. Identificados como Glauber Martins, Iuli Nascimento e Ruan Ozório, os homens foram encontrados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após serem denunciados por roubo majorado e associação criminosa.

Coordenados pelos delegados Moysés Santana e Gabriel Poiava, os agentes cumpriram mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça, contra os três indiciados. Segundo a Polícia Civil, durante os assaltos, os suspeitos rendiam as vítimas e as obrigavam a fazer transferências bancárias.

De acordo com as investigações, um dos crimes aconteceu no dia 1° de novembro de 2022, na Rodovia Washington Luiz, na altura do bairro Chácaras Arcampo, em Caxias. Na ocasião, Glauber, Iuli e Ruan, além de outros quatro suspeitos, roubaram um carro da 'Mercedes-Benz', modelo C-180, ameaçando os ocupantes com armas.

Após a ação, os sete homens levaram as vítimas para dois cativeiros, onde foram mantidas por cerca de seis horas. Segundo a polícia, elas só foram libertadas quando o banco viabilizou transferências de valores elevados.



Dentre os sete suspeitos, além dos três presos, um participante deste crime chegou a ser identificado pela Polícia Civil. No entanto, o homem morreu em 2023, durante um confronto com policiais rodoviários federais, que impediram um roubo de carga.



Glauber Lima Martins, Iuli Roberto Sales Nascimento e Ruan Gabriel Pareschi Ozório foram encaminhados à 62ª DP, onde ficarão à disposição da Justiça, e responderão pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.