A previsão é de tempo nublado e pancadas de chuva isolada no fim da tardePedro Ivo/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 06/03/2024 08:51





Rio - Após os estragos causados pelas fortes chuvas nesta terça-feira (5), o Rio retornou ao Estágio 1 na manhã desta quarta (6). Segundo o Alerta Rio, ao longo do dia passagem de uma frente fria pelo oceano manterá o tempo instável, com predomínio de céu nublado e previsão de pancadas isoladas de chuva moderada, ocasionalmente forte, nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios. As temperaturas apresentarão declínio, com mínima prevista de 20°C e máxima de 32°C.O município do Rio estava em Estágio 2 desde às 20h05 desta terça-feira (5) por conta das condições do tempo. O Estágio 1 é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.

Na quinta-feira (7) e sexta-feira (8), o transporte de umidade do oceano manterá o tempo instável, com céu nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados.



No sábado (9) e no domingo (10), áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera influenciarão o tempo no Rio, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte nos períodos da tarde e noite.