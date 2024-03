Adriano Wesley da Silva Batista é considerado foragido - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 07/03/2024 10:33

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta quinta-feira (7), que pede informações sobre a localização de Adriano Wesley da Silva Batista, de 23 anos, que está foragido. Ele é acusado de tentar matar a ex-mulher grávida de cinco meses após o fim do relacionamento. Na ocasião, em 25 de fevereiro, o rapaz esfaqueou a ex ao invadir a casa dela em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Na ocasião, Adriano não aceitava a separação e tentou invadir a casa da vítima sendo impedido no primeiro momento por um parente. Em seguida, retornou ao local com uma faca e atingiu a mulher no braço e na cabeça. A vítima também recebeu chutes e socos. Ela foi socorrida pela família e encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde recebeu atendimento e foi liberada.

No mesmo dia, a Delegacia de Atendimento a Mulher de Belford Roxo pediu a prisão temporária de Adriano pelo crime de violência doméstica. Segundo a polícia, o agressor possui três anotações por ameaça e lesão corporal.

aumento de 33% em casos de feminicídio registrados em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período de 2023 no estado do Rio. Em relação às tentativas de feminicídio, os números cresceram 20%. De acordo com levantamento, apenas no primeiro mês deste ano houve registro de 12 mulheres assassinadas e de 35 vítimas de tentativas de feminicídio. Em janeiro do ano passado, foram nove mortes e 29 tentativas. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que houve umregistrados em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período de 2023 no estado do Rio. Em relação às tentativas de feminicídio, os números cresceram 20%. De acordo com levantamento, apenas no primeiro mês deste ano houve registro de 12 mulheres assassinadas e de 35 vítimas de tentativas de feminicídio. Em janeiro do ano passado, foram nove mortes e 29 tentativas.

Para denunciar, de forma anônima o Disque Denúncia disponibiliza a Central de atendimento, pelo número (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177. E o WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa).

