Pistola, drogas e radiotransmissor foram apreendidos em ação na comunidade do Jorge Turco - Reprodução

Publicado 07/03/2024 14:17 | Atualizado 07/03/2024 15:15

Rio - A Polícia Militar realizou uma série de operações no Rio e em Niterói, na Região Metropolitana, nesta quinta-feira (7). Na Zona Norte, um suspeito foi morto e um outro preso após intenso confronto com policiais no morro do Jorge Turco, em Rocha Miranda. Já em Niterói, quatro criminosos foram presos no morro do Estado, incluindo o gerente do tráfico da região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizaram uma operação nas comunidades da Primavera, do Jorge Turco, do Mundial e da Palmeirinha, para combater o crime organizado e frear possíveis tentativas de expansão territorial.

Durante ação no morro do Jorge Turco, uma equipe foi atacada por criminosos e houve confronto. Após o tiroteio, três bandidos foram localizados, sendo um adolescente, que foi apreendido, e um que foi baleado e socorrido ainda com vida para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos. O outro criminoso foi preso.

Nesta ação, que contou com o apoio de agentes do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Grupamento Aeromóvel (GAM), foram apreendidos uma pistola, um radiotransmissor e drogas ainda não contabilizadas, que foram encaminhados à 40ª DP (Honório Gurgel).

Operação no morro do Estado, em Niterói, resultou na apreensão de drogas, rádios e câmeras Reprodução / @pmerj

Em Niterói, policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam quatro suspeitos no Morro do Estado. Entre eles, estava o gerente geral do tráfico na região. Foram recolhidos radiotransmissores, câmeras de monitoramento e drogas. O caso foi encaminhado à 76ª DP (Niterói). A identidade dos criminosos e a quantidade dos materiais apreendidos não foram informados.

A região do Complexo da Pedreira também foi alvo de operação realizada por policiais do 41º BPM (Irajá), na manhã desta quinta-feira. Já no Centro do Rio, agentes do 5º BPM (Gamboa), com apoio da 1ª CPA (Centro) e do Comando de Polícia Pacificadora da região, realizaram ações nas comunidades da Coroa, do Fallet e do Fogueteiro.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, não há informações sobre confrontos, prisões e apreensões nesses locais.