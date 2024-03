Homem publica diversas fotos de mulheres de biquíni nas praias do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Homem publica diversas fotos de mulheres de biquíni nas praias do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/03/2024 14:52 | Atualizado 07/03/2024 16:02

Rio - Um homem que se identifica como vendedor ambulante utiliza um perfil nas redes sociais para expor fotos e vídeos de mulheres de biquíni nas praias do Rio. As imagens foram feitas enquanto as vítimas estavam distraídas. Na descrição do perfil está a frase: "Sou um vendedor ambulante que tem como hobby gravar toda beleza que abunda nas praias cariocas".

O suposto vendedor, que tem mais de 300 seguidores, usa uma foto do Cristo Redentor no perfil. Em uma publicação, a legenda é: "As delícias da Barra da Tijuca". Em outra foto, um grupo aparece próximo a um chuveiro da Praia do Leblon, na Zona Sul, com a legenda: "Chuveiros do Leblon". Nas redes sociais, internautas pedem que a conta seja denunciada e excluída.

De acordo com a Polícia Civil, até o momento, nenhuma denúncia foi feita. No entanto, agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) realizam um levantamento prévio para tentar identificar o proprietário da conta. Ao DIA, o delegado titular da especializada, Luiz Lima Ramos Filho, orienta que caso alguma dessas pessoas se sinta importunada, procure a delegacia para registrar o caso.

"A gente não recebeu denúncia, mas estamos fazendo um levantamento prévio e aguardando alguma dessas pessoas fazer o registro de ocorrência. Apesar dele ter tirado essas fotos, são fotos em lugares abertos e onde as pessoas ficam a vontade, então qualquer um pode tirar foto e publicar. Mas caso essas pessoas se sintam importunadas sexualmente por esse homem, elas podem vir à delegacia e denunciar. Caso ele faça uma conotação sexual, uma alusão à prostituição ou alguma mulher se sinta violada, ela pode vir na delegacia e fazer o registro. Mas, estamos sim fazendo um levantamentos prévio para verificar se é possível identificar o proprietário dessa conta", disse.

Outros casos

professor de ginástica foi preso, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, por filmar e fotografar os corpos de suas alunas sem elas saberem. Leonardo Azevedo da Costa, de 34 anos, vendia o material nas redes sociais. As gravações e fotografias foram descobertas por uma das alunas do homem, que registrou o caso na 74ª DP (Alcântara). Segundo a Polícia Civil, o homem confessou que fazia isso com uma adolescente e que havia material de pornografia infantil em seu celular. Em outubro do ano passado, umRegião Metropolitana do Rio, por filmar e fotografar os corpos de suas alunas sem elas saberem. Leonardo Azevedo da Costa, de 34 anos, vendia o material nas redes sociais. As gravações e fotografias foram descobertas por uma das alunas do homem, que registrou o caso na 74ª DP (Alcântara). Segundo a Polícia Civil, o homem confessou que fazia isso com uma adolescente e que havia material de pornografia infantil em seu celular.

uma advogada teve um vídeo seu publicado na internet enquanto praticava ioga com uma amiga na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. As imagens foram gravadas por dois homens, e um deles faz gestos de cunho sexual enquanto filma com o celular. Uma deles grava o amigo registrando as acrobacias da mulher e aplica zoom na câmera para filmar a advogada com sua amiga. Os dois respondem por ato obsceno, perturbação da tranquilidade e injúria pela honra. Em 2020,com uma amiga na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. As imagens foram gravadas por dois homens, e um deles faz gestos de cunho sexual enquanto filma com o celular. Uma deles grava o amigo registrando as acrobacias da mulher e aplica zoom na câmera para filmar a advogada com sua amiga. Os dois respondem por ato obsceno, perturbação da tranquilidade e injúria pela honra.