Justiça também negou à Kathelyn o direito de recorrer em liberdade - Marcio Mercante / Agência O Dia

Publicado 07/03/2024 16:14 | Atualizado 07/03/2024 19:13



Rio - Kathelyn Barreto Santiago foi condenada a 40 anos de prisão pelo assassinato do enteado, de apenas 1 ano e 11 meses, no dia 10 de julho de 2019 , no Bairro Barro Vermelho, em Belford Roxo. A Justiça negou a Kathelyn o direito de recorrer em liberdade - ela estava em prisão preventiva desde o dia 18 de julho de 2019. A sentença foi divulgada na terça-feira (5).

Na denúncia, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) aponta que "o crime de homicídio foi praticado por meio cruel, face aos vários golpes sofridos pela criança, que lhe causaram intenso sofrimento".



"Como se observa, as circunstâncias da ocorrência do crime são aterrorizantes, revelando ainda a personalidade distorcida da ré, não sendo demais destacar que deveria ser princípio comezinho a um ser humano a obrigatoriedade de se proteger alguém indefeso, mas evidentemente tal princípio não é inerente à ré, que massacrou uma criança até a morte", destaca um trecho da sentença do juiz Luis Gustavo Vasques, do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo.