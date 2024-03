Antonio Colonese fechou o bar do qual é dono após matar o animal e fugiu - Divulgação

Publicado 07/03/2024 16:43 | Atualizado 07/03/2024 19:33

Um homem matou a tiros um cachorro na manhã desta quinta-feira na Rua do Radialista, na Taquara, Zona Oeste do Rio. O crime ocorreu ao lado da Escola Municipal Julio Verne durante o horário de entrada de alunos do turno da manhã, causando pânico nas crianças e em pais e professores. Policiais da 32ª DP (Taquara) estiveram no local, mas prenderam o dono do cachorro, deixando o atirador livre.



O suspeito foi identificado como Antonio Colonese, dono do ‘Bar do Tuninho’, que fica na mesma rua. O cachorro pertencia a um morador de rua, identificado como Rafael, que cuida de animais abandonados e receberia apoio de moradores e de um pet shop com alimentos e tratamento veterinário.



De acordo com moradores, Antonio é conhecido na vizinhança pelos constantes maus tratos a animais, incluindo envenenamento. Na manhã desta quinta, ele teria saído do bar que é dono e, ignorando a presença de alunos na escola, atirou contra o animal.



“Ele comete diversas crueldades. O bar dele não fica nem perto de onde o rapaz ficava com os animais. Ele foi lá de manhã e atirou na frente de todo mundo”, contou um morador.

Diante da revolta de vizinhos, Antonio fechou o seu comércio e fugiu. Alunos e pais correram para dentro da escola. Uma professora, que não quis se identificar, disse que as crianças choravam e não queriam ter aulas, pois presenciaram o crime.



“As crianças estão apavoradas. Foi uma correria, entraram para a escola e ficaram traumatizadas pois elas viram que ele matou o cachorro. Como uma pessoa faz isso perto de uma escola e na frente de crianças?”, questionou a educadora.



Após fugir do local, Antonio Colonese se apresentou na 32ª DP com um policial militar do 18º BPM (Jacarepaguá), identificado como Luiz Felipe, que seria seu familiar, e registrou boletim de ocorrência, dizendo ter sido mordido pelo animal. Com isso, policiais civis foram até o local onde o cachorro estava sendo atendido e prenderam o dono.



O fato revoltou ainda mais os moradores, que acionaram a comissão de direito dos animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ). O presidente da comissão, Sergio Canto, esteve na 32ª DP e depois foi para a sede da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que assumiu o caso. O dono do animal foi encaminhado para a sede, onde foi solto após prestar depoimento.



Presidente da Comissão de Saúde Animal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL) também pediu punição para o criminoso.



"Hoje, a morte desse cachorro baleado por um comerciante é um caso emblemático de uma covardia contra uma pessoa em situação de rua e que, infelizmente, ainda acabou com morte do cão. Espero que o responsável pelo tiro possa pagar pelo ato de extrema crueldade, que foi tirar a vida desse animal", disse.



Em nota, a Polícia Civil disse que “Os agentes estão em busca de informações, testemunhas e possíveis imagens que registraram o fato. Demais diligências serão realizadas para confirmar a identificação do autor e esclarecer o ocorrido”.



Procurada para comentar o impacto do episódio na Escola Municipal Julio Verne, a Secretaria Municipal de Educação ainda não se pronunciou.