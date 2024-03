Motorista passou com o carro por cima da roda do triciclo do entregador - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/03/2024 12:39 | Atualizado 09/03/2024 17:54

Rio - Um entregador do Supermercado Zona Sul foi agredido, na manhã desta sexta-feira (8), por um motorista na Rua Barão de Jaguaripe, em Ipanema, na Zona Sul. De acordo com o relato de Mateus da Silva Ribeiro, de 23 anos, o homem passou com o carro em cima de seu triciclo antes de agredi-lo com um soco no rosto. A discussão foi gravada pela vítima.

O jovem, que também é rapper, conhecido como AR Baby, tinha saído do mercado, na Rua Visconde de Pirajá, e iria fazer mais uma entrega, como faz todos os dias. No entanto, enquanto retirava as compras, o motorista que estava estacionado na calçada lhe disse que deveria retirar o triciclo para que ele pudesse sair.

"Em vez dele manobrar o carro para sair normalmente, ele queria que eu tirasse meu triciclo, sendo que eu estava cheio de caixa e não estava estacionado errado. Nisso, ele saiu do carro muito irritado e bicando meu pedal. Eu falei que ele não poderia falar comigo daquela forma e que se ele pedisse com educação, eu tiraria o triciclo. Depois disso, ele ficou mais irritado ainda, entrou no carro e passou em cima do meu triciclo", afirmou ao DIA.

Com o intuito de mostrar ao supervisor o que estava acontecendo, Mateus começou a gravar. O entregador disse, ainda, que tentou quebrar o retrovisor do motorista, mas não conseguiu. "Depois disso, ele saiu do carro perguntando do meu pneu, eu achei que ele queria ajudar e pagar, mas deu um soco na minha cara na covardia. E tentou me agredir mais, só não conseguiu porque tinha um segurança lá", disse.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Mateus acusa o motorista de ter amassado a roda do triciclo. Em seguida, o homem vai em direção ao entregador e o atinge com o soco. Logo depois, Mateus volta a filmar e diz: "Ele me agrediu e todo mundo aqui tá vendo". Enquanto grava, o motorista entra no carro e deixa o local.

"Quando ele viu que as pessoas começaram a descer e ficaram do meu lado, ele entrou no carro e foi embora. Ele acelerou quando eu comecei a filmar a placa. Naquela hora, eu pensei em mim, na minha integridade física e no meu trabalho até porque se eu faço qualquer coisa, eu sou demitido por justa causa, mesmo tomando um soco na cara. Se eu reagisse, eu seria demitido. A única coisa que eu podia fazer era recuar e filmar para conseguir provar o que estava acontecendo", explicou.

Mais um brabão agredindo trabalhador, vamos deixar ele famoso pic.twitter.com/Hq8Xb1NPj7 — RM-NOTÍCIAS RJ (@RMnoticiasRJ) March 8, 2024

Após o episódio, o jovem foi até a 14 DP (Leblon), onde registrou o caso. Nas redes sociais, ele informou que estava bem e que ficou com medo de revidar as agressões. "E quem tá perguntando porque não revidei, imagina se eu revido e ele saca uma pistola e dá um tiro na minha cara? Estamos em 2024. E se ele me der um tiro? Minha vida, como fica? Minha vida em primeiro lugar. Fiz o que tinha que fazer, fui lá e fiz o boletim de ocorrência", disse.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Os agentes pediram imagens de câmeras de segurança para esclarecer os fatos.

Procurados pelo DIA, o Supermercados Zona Sul não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestação.