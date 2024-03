Metrô vai funcionar em horário normal durante final de semana - Divulgação / MetrôRio

Metrô vai funcionar em horário normal durante final de semanaDivulgação / MetrôRio

Publicado 09/03/2024 11:46

Rio - Neste final de semana de semifinais do Campeonato Carioca no Maracanã, o MetrôRio informou que vai funcionar em horário normal, sem extensão de horários nas linhas da concessionária. No sábado (9), as estações ficarão abertas até meia-noite, e, no domingo (10), até às 23h. De acordo com a companhia, o efetivo de segurança e de operadores será reforçado, principalmente nas estações próximas ao estádio ou de integração com a Supervia.

Neste sábado (9), Fluminense e Flamengo entram em campo às 21h. No domingo (10) é a vez de Vasco e Nova Iguaçu disputarem uma vaga na final do Cariocão, a partir de 18h30.

Questionada sobre a extensão de horário que costuma ocorrer em dias de jogos, a concessionária informou que não será necessário, já que a previsão de término do clássico deste sábado é às 23h, o que daria tempo suficiente para os usuários chegarem antes do horário de fechamento.

O MetrôRio também orienta que os torcedores escolham a estação mais próxima para descer de acordo com o seu ingresso. Quem tem entradas para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (linha 2).

Durante todo o final de semana a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório, com transferência entre as linhas 1 e 2 no trecho entre as estações Central do Brasil e General Osório.

Já as linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) circularão das 5h às 23h30 no sábado e das 7h às 22h30 no domingo.

A concessionária recomenda ainda que os clientes carreguem seus cartões com antecedência ou utilizem o pagamento por aproximação diretamente nos validadores das catracas para agilizar o serviço e a circulação de passageiros.