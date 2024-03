Homem foi preso no Centro do Rio por agentes da 12ª DP (Copacabana) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 09/03/2024 10:54

Rio- - Um homem, de 34 anos, foi preso no Centro do Rio, nesta sexta-feira (8), acusado de estuprar a própria mãe que estava debilitada durante processo de tratamento contra o câncer. Segundo a polícia, o crime ocorreu na Bahia em 2010 quando Elcimar de Jesus Costa tinha 20 anos. Ele foi preso na, deflagrada pela Polícia Civil para combater a violência doméstica.De acordo com as investigações, na ocasião, em março de 2010, o rapaz foi até a casa da tia, onde sua mãe estava dormindo, e a levou até sua casa. No local, retirou as roupas da mãe e abusou sexualmente dela. Os gritos da vítima chamaram atenção de vizinhos, que acionaram a polícia. Elcimar foi preso em flagrante e teve a liberdade concedida três meses depois.Em 2012, foi condenado a quase 19 anos pela Justiça da Bahia. No entanto, antes da sentença fugiu para o Rio de Janeiro, onde foi localizado 14 anos após o crime. Elcimar foi preso no Centro do Rio por agentes da 12ª DP (Copacabana).Nesta sexta-feira (8), a Polícia Civil realizou uma operação para prender suspeitos que descumpriram medidas protetivas e possuem mandados de prisão em aberto por violência doméstica. Agentes das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) de todo o estado participaram da ação que será concluída no dia 29 de março. Só em janeiro deste ano, mais de 3 mil medidas protetivas foram decretadas pelo Tribunal de Justiça.