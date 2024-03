Rafael Miranda Fernandes foi preso ao tentar sair da Ilha do Governador em carro de luxo - Reprodução

Rafael Miranda Fernandes foi preso ao tentar sair da Ilha do Governador em carro de luxoReprodução

Publicado 09/03/2024 11:52

Rio - O foragido Rafael Miranda Fernandes, condenado a cinco anos de prisão em regime semiaberto por tráfico de drogas, foi preso na tarde desta sexta-feira (8), na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. No momento em que foi abordado por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) e do 17º BPM, do mesmo bairro, o criminoso apresentou um documento falso para tentar evitar o cumprimento do mandado de prisão, mas acabou detido.

"Rafael, de vulgo 'China', teve sua prisão decretada em função da revogação de beneficio em maio do ano passado e, desde então, era procurado pela Polícia. Ele utilizava documento falso para despistar sua verdadeira identidade, mas foi preso quando tentava sair da Ilha do Governador", relatou o Delegado Felipe Santoro, titular da distrital.

De acordo com a Polícia Civil, Rafael já estava sendo monitorado pelos policiais. Na tarde de sexta, ele estava em um carro de luxo quando foi interceptado pelos policiais e mostrou uma identificação com um nome de outra pessoa. Com isso, o criminoso responderá por uso de documento falso.

O traficante foi encaminhado ao sistema prisional e passará por audiência de custódia.