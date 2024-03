Romário marcou gol em partida beneficente na comunidade Trio de Ouro - Divulgação

Romário marcou gol em partida beneficente na comunidade Trio de OuroDivulgação

Publicado 10/03/2024 08:44 | Atualizado 10/03/2024 09:25

Rio - Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) participaram, na manhã deste sábado (9), de um jogo de futebol beneficente na comunidade Trio de Ouro, em São João de Meriti, região que vem sofrendo com a violência.

A partida entre Amigos da Alerj e Amigos de São João de Meriti contou com a presença dos deputados Marcio Canela, Dr. Deodalto, Felipinho Ravi’s, Val do Ceasa, Carlinho BNH, Jari Oliveira e Valdecy da Saúde, organizador do evento. Também participaram o prefeito Dr. João, o senador Romário, o deputado federal Bebeto, vereadores locais e da capital fluminense e o ex-jogador Athirson.

Em torno do campo, ocorre o projeto social Prefeitura Presente com diversos serviços gratuitos oferecidos aos moradores da área, que tem como meta o combate à violência na região com apoio da Polícia Militar (PM).

Nesse sentido, o 21º BPM (São João de Meriti) retirou cerca de 53 toneladas de barricadas e reforçou o policiamento com uma base fixa na comunidade e patrulhamento constante.