Tempo vai permanecer instável no Rio devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão pelo oceano - Cléber Mendes / Agência O Dia

Tempo vai permanecer instável no Rio devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão pelo oceanoCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 10/03/2024 08:19

município chegou a acionar o Estágio 2, que indica a possibilidade de ocorrência de alto impacto na cidade, às 20h05.

Rio - A cidade do Rio voltou ao Estágio 1, na madrugada deste domingo (10) devido à ausência de previsão de chuva moderada a forte. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo na cidade será de céu nublado a parcialmente nublado, com chance de chuva fraca isolada a qualquer momento. O, que indica a possibilidade de ocorrência de alto impacto na cidade, às 20h05.

Equipes da prefeitura foram acionadas para controlar dois alagamentos e nove bolsões d'água na Zona Norte. No entanto, todos já foram contidos. O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Segundo o Alerta Rio, neste domingo (10), o tempo permanecerá instável na cidade do Rio devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão pelo oceano. Assim, o céu estará variando entre nublado e parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. As temperaturas se mantêm elevadas, com mínima prevista de 23°C e máxima de 34°C. Os ventos estarão fracos a moderados.

Já na segunda-feira (11), a chuva deverá ser fraca e isolada, no período da madrugada. A máxima prevista é de 33°C e a mínima de 21°C.



O tempo chuvoso termina na terça (12), quando haverá uma redução de nebulosidade sobre a cidade, segundo o Alerta Rio. Os termômetros devem variar entre 35°C e 19°C. Para quarta (13) também não há previsão de chuva e as temperaturas se manterão entre 36°C a 18°C.