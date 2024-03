Nova UTI Neonatal do Hospital Adão Pereira Nunes - Divulgação

Rio – A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, foi ampliada e recebeu novos leitos e equipamentos. A inauguração da nova unidade aconteceu no último sábado (9). Com a reforma total da unidade, feita através de uma parceria entre o governo e a prefeitura, o espaço ganhou equipamentos de última geração e passou de 15 para 23 leitos.



"É uma emoção muito grande ver um espaço público tão bom, com equipamentos únicos. No momento de maior agonia de uma mãe, agora saber que ela estará em um ambiente de qualidade emociona a qualquer um", afirmou o governador Cláudio Castro.