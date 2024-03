Objetivo da prefeitura é melhorar o tráfego na principal via da cidade - Divulgação

Objetivo da prefeitura é melhorar o tráfego na principal via da cidadeDivulgação

Publicado 10/03/2024 12:29 | Atualizado 10/03/2024 12:31

Rio - A restrição de dias e horários para a circulação de caminhões na Avenida Brasil que teria início no próximo sábado (16) foi adiada. A prefeitura informou que objetivo da medida é melhorar o tráfego na principal via estrutural da cidade que conta com volume diário de 200 mil veículos, em média. No entanto, de acordo com o município, é preciso mais tempo para dialogar com os envolvidos nessa operação, principalmente caminhoneiros e demais profissionais do setor de cargas.

Segundo a prefeitura, novas reuniões serão marcadas com representantes dessas categorias para aprofundar o debate sobre as mudanças, que já acontecem em São Paulo, em Curitiba em diversas cidades do país.

A definição para a implantação dessas medidas levou em consideração estudos baseados no fluxo viário na Av. Brasil, na participação dos caminhões levando em conta suas características de circulação, assim como nos dados sobre ocorrências, como enguiços, panes, acidentes e bloqueios, que causam maior impacto no trânsito e levam maior tempo para serem resolvidas, quando comparadas com as mesmas situações envolvendo veículos de menor porte.

Serão implementadas sinalizações específicas sobre essas restrições. Faixas e galhardetes serão instaladas para que os motoristas não tenham dúvida quanto aos dias e horários permitidos e proibidos, além dos trechos restritos. Mensagens nos painéis da CET-Rio também estarão informando sobre as alterações.

A fiscalização em relação às regras será efetuada através de equipamentos de fiscalização eletrônica ao longo dos trechos, bem como por agentes da Guarda Municipal atuando em viaturas e posicionados nas passarelas.



Planejamento

A Av. Brasil tem extensão de cerca de 55 km por sentido. A restrição na pista central será efetuada em trecho de aproximadamente 14 km. Quanto às pistas laterais, em que as restrições serão aplicadas somente nos dias úteis, a restrição no sentido Santa Cruz será em trecho de aproximadamente 6 km enquanto no sentido Centro o trecho restrito terá cerca de 14 km.