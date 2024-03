PMs encontraram os pertences das vítimas e uma faca com o assaltante - Divulgação

Publicado 10/03/2024 09:54

Rio - Um homem foi preso em flagrante por assaltar um casal de turistas argentinos na manhã deste sábado (9), na Lapa, no Centro do Rio. O suspeito utilizou uma faca para abordar as vítimas e levar o celular, carteira e uma bolsa das vítimas.

Após o roubo, o casal acionou policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) e relatou a ocorrência, descrevendo o assaltante. Os agentes começaram as buscas e localizaram o suspeito na Avenida República do Paraguai, próximo aos Arcos da Lapa.

As vítimas e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), localizada no Leblon, na Zona Sul, onde o caso foi registrado.