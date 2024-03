O material estava escondido em uma parede falsa dentro de uma casa na Vila Aliança - Divulgação

Publicado 11/03/2024 08:50 | Atualizado 11/03/2024 11:30

Rio - A Polícia Militar encontrou drogas e fuzis dentro de uma parede secreta localizada em uma casa na Vila Aliança, Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (11). A comunidade é alvo de uma operação.

No local, os agentes do 14ºBPM (Bangu) apreenderam 200 quilos de maconha, grande quantidade de cocaína, dois fuzis, uma pistola com 'kit rajada', duas capas de colete balístico e um rádio transmissor. Todo o material será encaminhado para a delegacia da região. A operação ainda está em andamento.

Outro alvo da operação é a região de Senador Camará. No Rebu um suspeito foi preso, um fuzil e um rádio transmissor foram apreendidos.

As regiões tem sido alvos frequentes de operações da PM. Há cerca de 10 dias, as ações terminaram com um homem preso , três rádios comunicadores, drogas e um fuzil foram apreendidos. Dominadas pela organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), as comunidades sofrem invasões do Comando Vermelho (CV).