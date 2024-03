Apartamento pegou fogo na manhã desta terça-feira (12) - Reprodução / Internet

Publicado 12/03/2024 13:07

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento do condomínio Portal do Sol, no bairro Vila Dagmar, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (12).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Nilópolis foram acionados às 9h, para combater o fogo num imóvel do 4º andar, no bloco 5. Ainda segundo a corporação, não houve registro de vítimas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a chama saindo pela janela de um dos cômodos. Nas imagens, o local já está totalmente tomado pelo fogo, assim como a varanda do apartamento, que fica na Avenida Dr. Carvalhão.

Moradores disseram que chegaram a ouvir alguns "estalos", mas acharam que o barulho era de uma obra que estava acontecendo no bloco.

Em outro vídeo, moradores do apartamento ao lado aparecem utilizando os andaimes da obra para descer.

Ainda segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado por volta das 10h20. As causas do incidente ainda não desconhecidas.