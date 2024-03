Movimentação de blindados da Policia Militar na Rua Edgard Werneck durante operação na Cidade de Deus - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 12/03/2024 07:06 | Atualizado 12/03/2024 10:22

Rio - A Polícia Militar realiza operações em comunidades do Rio nesta terça-feira (12). Dentre os alvos estão a Cidade de Deus e Vila Kennedy, ambas na Zona Oeste, e as regiões Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, no Complexo de Israel, Zona Norte. As ações visam reprimir a facção criminosa que promove a maioria das disputas territoriais e conflitos armados em diferentes pontos do Rio.

Ainda no início da manhã, moradores registraram barricadas em chamas nas comunidades da Zona Oeste. Movimentações de blindados foram vistas ainda na Rua Edgard Werneck. Segundo a corporação, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuam na Cidade de Deus. Na Vila Kennedy, a operação é realizada por policiais do 14º BPM (Bangu).

Já no Complexo de Israel, nas comunidades localizadas em Brás de Pina e Cordovil, Zona Norte, atuam agentes do 16º BPM (Olaria).

As regiões têm sido alvos frequentes de operação da PM. A Cidade de Deus e Vila Kennedy, comandadas pelo Comando Vermelho (CV) sofrem com constantes guerras entre criminosos por disputa de território. Assim como as comunidades do Complexo de Israel, dominadas pela facção rival, o Terceiro Comando Puro (TCP).



Clínicas fechadas

Na Cidade de Deus, a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta terça-feira (12). Já o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land e a Clínica da Família José Neves mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Na região da Vila Kennedy, o Centro Municipal de Saúde Silvio Barbosa também acionou o protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o funcionamento na manhã desta terça-feira (12).



Em Cordovil, na Cidade Alta, o Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.