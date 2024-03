Marielle foi assassinada no dia 14 de março de 2018 - Divulgação

Publicado 12/03/2024 13:47 | Atualizado 12/03/2024 13:48

Rio - A organização cultural Cinema Nosso vai exibir, nesta quinta-feira (14), às 18h30, no Centro do Rio, duas produções audiovisuais em homenagem à Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018. No evento, serão transmitidos o primeiro episódio da série “Sob Traçantes”, que conta a história dos familiares da ex-parlamentar, e o filme “Sementes: Mulheres Negras no Poder”. A sessão marca os seis anos do crime.

Gratuito, o evento é aberto ao público, com prioridade para mulheres negras, trans, indígenas e/ou refugiadas. Interessados podem se inscrever pelo formulário , que estará disponível até quarta-feira (13).

A ação faz parte da 8ª Campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, promovida pela instituição, que fica na Rua do Rezende, 80, no Centro.

Crime bárbaro



Marielle Franco, então vereadora do PSOL, e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março de 2018. Um ano depois, a Polícia Civil chegou à conclusão de que os responsáveis pela execução foram o ex-policial militar Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. Eles continuam em prisões de segurança máxima.