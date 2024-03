Profissionais pedem prorrogação de concurso - Cleber Mendes / Agência O Dia

Profissionais pedem prorrogação de concurso Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 12/03/2024 15:01

Rio - Um grupo de pessoas aprovadas em um concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) promoveu uma manifestação no Centro da Cidade, nesta terça-feira (12), pedindo a prorrogação do LXI Concurso de Oficiais de Justiça do TJRJ, realizado em 2021. Cerca de mil profissionais, entre técnicos e analistas de diversas áreas, aguardam desde 2022 no cadastro de reserva para serem chamados — o prazo final termina neste mês.



Márcio Lima é psicólogo e está na lista. Ao DIA ele explicou que o concurso poderia ser prorrogado por mais dois anos.



"A gente está na expectativa de ser chamado, mas a validade do concurso vai se encerrar agora esse mês. A informação oficial que a gente tem através do sindicato dos servidores, do tribunal, é de que o presidente não pretende prorrogar esse concurso", disse.



O grupo levou cartazes e faixas escritas com a frase "Prorroga TJRJ" na frente do TJ e, posteriormente, à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Vale lembrar que o cadastro de reserva funciona como uma lista de espera para os candidatos que foram aprovados, mas ultrapassam a quantidade de vagas disponíveis. Dentro das regras dos concursos públicos nacionais, esses profissionais podem ou não serem convocados.



O objetivo dos profissionais é sensibilizar o presidente da corte, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, para a prorrogação do concurso. Em nota, o tribunal afirmou que "não será prorrogado o prazo de validade do concurso de 2020/2021 para técnico e analista judiciários, segundo afirmação do próprio presidente".



Ainda segundo o TJ, a última convocação relacionada ao concurso aconteceu em dezembro de 2023, quando foram chamados analistas judiciários com especialidade em execução de mandados (antigos oficiais de justiça).

Um grupo de 10 manifestantes entrou na Alerj e deve conversar com deputados para debater o assunto.