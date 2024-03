Policiais apreenderam réplica de pistola, celulares e bolsa - @pmerj

Publicado 12/03/2024 12:46 | Atualizado 12/03/2024 12:50

Rio - Dois homens foram presos por policiais militares, na madrugada desta terça-feira (12), em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio, suspeitos de roubos.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) faziam patrulhamento pela Rua João Vicente, quando foram informados sobre ocorrências de roubos na região.



Pouco depois, dois homens foram presos com diversos itens levados de vítimas, como dois celulares e uma bolsa. Os policiais também apreenderam uma réplica de pistola. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.



O caso foi encaminhado à 30ª DP (Marechal Hermes).