O Aedes Aegypti transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarelaFoto: jcomp - Freepik - Uso gratuito

Publicado 12/03/2024 06:39

Rio - O estado do Rio de Janeiro tem 31 mortes registradas por dengue. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o painel de monitoramento foi atualizado nesta segunda-feira (11). Até o momento, há ainda 117.162 casos prováveis da doença e a taxa de letalidade é de 0,03%.

No município do Rio, no último dia 9 foram registrados quase 2 mil novos casos de dengue dentro de 24 horas.