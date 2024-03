Nicole Bahls teve macacos apreendidos em sua residência, em janeiro de 2023 - Reprodução / Instagram

Publicado 12/03/2024 16:07

Rio – As investigações da Polícia Federal que culminaram na deflagração da Operação Defaunação, que tenta desarticular uma quadrilha especializada no tráfico de animais silvestres no estado do Rio, tiveram início após a apreensão de macacos na casa da modelo Nicole Bahls, em janeiro de 2023.

A Operação Defaunação foi deflagrada nesta terça-feira (12) . Cerca de 100 agentes da PF, com apoio da Corregedoria da PM e do Corpo de Bombeiros, realizaram a ação. Até o momento, um bombeiro da ativa, apontado como líder do esquema, e outras duas pessoas foram presas. Armas e munições foram apreendidas.

De acordo com a corporação, os criminosos falsificavam documentos e selos públicos do Ibama para disfarçar a prática. A lista de integrantes do esquema inclui caçadores, receptadores e servidores dos órgãos públicos de fiscalização. Os animais sofriam uma série de maus-tratos e eram vendidos por valores que variavam de R$ 20 mil a R$ 120 mil.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Niterói. Na casa de um dos alvos da operação, em Itaipu, na cidade de Niterói, foram encontradas cobras silvestres.

Na porta da casa do bombeiro preso, no bairro de Araçatiba, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, os agentes encontraram um pônei mantido em um trailer em péssimas condições e uma arma ilegal. Em outro endereço, em Itaipuaçu, na mesma cidade, que pertence a um casal investigado, os agentes da PF apreenderam sete armas e munições. O homem e a mulher foram presos por porte ilegal de arma.